Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Harkiv bölgesinde sivil bir yolcu trenini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşan Zelenski, sivil bir trene yönelik düzenlenen bu saldırının dünyanın her yerinde “terör eylemi” olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Zelenski, trende 200’den fazla sivilin bulunduğunu belirterek, Rus dronlarından birinin isabet ettiği vagonda 18 kişinin yer aldığını aktardı. Üç İHA ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda şu ana kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini söyleyen Zelenski, 2 kişinin yaralı olduğunu, 4 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Saldırının hiçbir askeri gerekçesinin olamayacağını ifade eden Zelenski, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Uluslararası topluma çağrı

Rusya’nın bu eylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğini dile getiren Zelenski, uluslararası topluma Moskova üzerindeki baskıyı artırma ve Ukrayna’ya desteği sürdürme çağrısında bulundu. Rusya’nın saldırılarını “terörizm” olarak nitelendiren Zelenskiy, bu duruma sessiz kalmayan ülkelere teşekkür etti.