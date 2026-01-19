Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve yeni hedefler için keşif faaliyetleri yürüttüğüne dair net bilgilere sahip olduklarını açıkladı.

Yayınladığı video mesajda konuşan Zelenski, Rusya’nın temel hedefinin değişmediğini belirterek, enerji altyapısının sistematik biçimde vurulduğunu söyledi. Saldırılar nedeniyle elektrik ve ısıtma sistemlerinde ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden Zelenski, yaklaşık 58 bin kişinin hasar gören şebeke ve tesisleri onarmak için sahada çalıştığını ifade etti.

Başkent Kiev ve çevresinde durumun zor olduğunu vurgulayan Zelenski, devam eden bombardımanların onarım çalışmalarını ciddi biçimde aksattığını dile getirdi. Destek sağlayan ülkelere teşekkür eden Zelenski, özellikle İtalya ile yapılan enerji ve ekipman anlaşmalarının sahada uygulanmaya başladığını belirtti.

Enerji altyapısı hedefte

Rus saldırılarının Ukrayna’nın milli enerji şirketi Naftogaz tesislerini de hedef aldığını aktaran Zelenski, buna rağmen altyapının dayanıklılığını artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerine de değinen Zelenski, Ukrayna heyetinin Washington’daki temasları hakkında bilgi aldığını belirterek, savaşı sona erdirmeye yönelik belgeler üzerinde çalışıldığını aktardı. Ancak Rusya’nın sahadaki tutumunun diplomasiyle örtüşmediğini savundu.

“Savaşın sorumlusu Moskova’da”

Zelenski, “Eğer Rusya savaşı bitirmek isteseydi, füze saldırılarına, elektrik kesintilerine ve nükleer tesislere yönelik tehditlere değil, diplomasiye yönelirdi” dedi. Savaşın sorumlusunun Moskova olduğunu söyleyen Zelenski, Rusya üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.