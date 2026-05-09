Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Costa’nın Avrupa Günü dolayısıyla Ukrayna’ya ilettiği mesajlar ve Avrupa’nın savaş süresince sağladığı destek için teşekkür etti.

“Bağımsızlığımızı ve halkımızın kendi yolunu özgürce seçme hakkını savunacağız” diyen Zelenski, “Rusya Avrupa’yı parçalamayı ya da bölmeyi başaramayacak. Daha önce de birçok girişim oldu ancak hepsi başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

Zelenski, görüşmede Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonunun ilerletilmesine yönelik ortak çalışmaların da değerlendirildiğini belirterek, “Ukrayna, Avrupa Birliği’nin tam üyesi olarak yerini alacak” dedi.

Tarafların ayrıca ABD arabuluculuğunda Rusya ile bine bin formatında gerçekleştirilecek esir takası konusunda varılan düzenlemeyi ve son diplomatik adımları ele aldığı kaydedildi.