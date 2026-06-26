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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya'ya yönelik bu yılın en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Moskova dahil birçok bölgede toplam 660 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı.

660 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgorod, Bryansk, Kursk, Orlov, Kaluga, Lipetsk, Rostov, Voronej, Tula, Ryazan, Astrahan, Moskova bölgeleri ile Kırım Yarımadası, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde gece boyunca toplam 660 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

MOSKOVA VE TULA HEDEF ALINDI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca Moskova'ya yönelen 47 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, İHA parçalarının düştüğü noktalarda uzman ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tula Valisi Dmitriy Milyayev ise bölgenin gece boyunca yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını ve ilk etapta 73 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Milyayev, saldırılarda zarar gören müstakil bir evde bulunan bir kadının yaralandığını, Novomoskovsk ilçesindeki elektrik hatları ile bir sanayi tesisinde hasar oluştuğunu bildirdi.

Milyayev, "Rusya Savunma Bakanlığının hava savunma sistemleri, 84 Ukrayna İHA'sını daha imha etti." ifadesini kullandı.

BU YILIN EN YOĞUN İHA SALDIRISI

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna'nın gece düzenlediği operasyon, 2026 yılında Rusya topraklarına yönelik gerçekleştirilen en yoğun İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık verilerine göre daha önceki en büyük saldırı 17 Mayıs'ta yaşanmış, Rus hava savunma sistemleri 556 İHA'yı düşürmüştü. 18 Haziran gecesinde ise Rus bölgeleri üzerinde 555 Ukrayna İHA'sının imha edildiği açıklanmıştı.