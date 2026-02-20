UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor’un Shkendija’yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kaptan Zeki Yavru çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Avrupa’da mücadele eden Anadolu takımlarının ligde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek takımın fedakarlığını öne çıkardı.

ZEKİ YAVRU: 'BENİ KARŞILIKSIZ SEVEN SAMSUNSPOR TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDERİM'

Zeki Yavru, “Avrupa'da oynayan Anadolu takımları ligde hep zorlanmıştır. Biz de zorlandık. Taşın altına elimizi değil vücudumuzu koyduk. Mücadeleden kaçmadık ve sorumluluk aldık.” dedi.

Takımın son dönemde yaşadığı inişli çıkışlı performansa da değinen kaptan ayrıca "Yeri geliyor eleştiriliyor yeri geliyor göklere çıkarılıyorsunuz. Beni karşılıksız seven Samsunspor taraftarına teşekkür ediyorum. Kötü gidişatı inşallah bu galibiyetle sonlandırmış oluruz." ifadelerini kullandı.