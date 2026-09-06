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Kaynak: ANKA

Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren’i vefatının 30'uncu yılında özel bir konserle anacak.

"Zeki Müren’i Anma Konseri", 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.45’te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde gerçekleştirilecek. Genel Sanat Yönetmeni Halil İbrahim Yüksel yönetiminde, İzmir’den gelen saz sanatçılarının icrası eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

KATILIM ÜCRETSİZ

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan konserin sanat yönetmeni, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel, koro olarak klasik Türk müziği icrasını ve üslubunu titizlikle sürdürdüklerini belirterek, Zeki Müren’in vefatının 30. yılı anısına düzenlenecek bu özel gecede tüm Bodrumluları ve sanatseverleri aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Başkanı Selçuk Mutlucan da Türk Sanat Müziği’nin hafızalarda yer edinen eserlerinin Zeki Müren anısına Bodrum Kalesi’nin tarihi atmosferinde seslendirileceği konsere tüm sanatseverleri davet etti.

Saat 20.45’te başlayacak konsere katılım ücretsiz ve davetiyeli olacak. Davetiyeler Bodrum Belediyesi ile Denizciler Derneğinden temin edilebilecek.