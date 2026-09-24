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Kaynak: AA

“Sanat Güneşi” olarak tanınan Zeki Müren, ölümünün 30'uncu yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde anıldı.

Sanatçının son yıllarını geçirdiği ve daha sonra müzeye dönüştürülen evinde gerçekleştirilen anma programında mevlit okundu. Zeki Müren'in sanat hayatına ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

MAL VARLIĞINI İKİ VAKFA BAĞIŞLAMIŞTI

Zeki Müren'in mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına bağışladığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, sanatçının müze olarak hizmet veren iki katlı evini gezdi. Ziyaretçiler burada Zeki Müren'e ait eşyaları inceleme fırsatı buldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Anma programına Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Melike Koçoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.