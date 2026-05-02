Fenerbahçe’nin Başakşehir FK’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Göle, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar oyun planına sadık kaldılar. En büyük pay onların. Şampiyonlar Ligi elemeleri hedefimiz var. Daha önceki hedeflerden uzaklaştık ancak bu doğrultuda alınan galibiyet önemli” dedi.

Kadro durumu hakkında da bilgi veren Göle, Marco Asensio ve Milan Skriniar’ın kulübede takıma destek amaçlı bulunduğunu belirterek, “Çok sıkışmadıkça oyuna almayacağız. Asensio 5-10 dakika oynayabilir ancak gerek olmadığı için kullanmadık” ifadelerini kullandı.