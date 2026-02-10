İtalya Serie A'nın 24. haftasında zirve mücadelesinden uzaklaşan ve puan kaybına tahammülü olmayan Roma, üç maç üst üste kazanarak çıkış yakalayan Cagliari'yi konuk etti.

ROMA MALEN'IN İKİ GOLÜYLE CAGLIARI'NİN SERİSİNE SON VERDİ

Olimpico'da oynanan karşılaşmada başkent ekibi ilk yarıyı Donyell Malen'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda kıran kırana geçen mücadelede Zeki Çelik'in asistini Malen kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Roma'ya 2-0'lık galibiyeti getirdi.

ZEKİ ÇELİK SAVUNMA PERFORMANSINI ASİSTLE SÜSLEDİ

Karşılaşmada savunma performansının yanı sıra yaptığı asistle skora da katkı sağlayan Zeki Çelik göz doldurdu.

SEMİH KILIÇSOY 73 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmada Cagliari forması giyen bir diğer milli yıldız Semih Kılıçsoy ise 73 dakika sahada kaldı.