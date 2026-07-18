Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip

SÖZLEŞMESİNDE SON YIL

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan milli futbolcu, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 41 resmi maçta görev yaptı. Mert, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.