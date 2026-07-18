Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip

Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip

Zeki Çelik'in Juventus'a transferinin ardından sağ bek arayışına giren Roma'nın, Fenerbahçe'de sözleşmesinin son senesine giren milli futbolcu Mert Müldür'ü gündemine aldığı öne sürüldü. 27 yaşındaki sağ bekin Serie A'yı yakından tanıması transferde önemli bir detay olarak görülüyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip - Resim: 1

İtalya Serie A'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan transfer hikayesi Zeki Çelik'in takım değişikliği oldu.

Roma ile sözleşmesinin yenilemesi beklenirken milli oyuncunun son anda Juventus'a imza atması ülke futbolunda deprem etkisi yarattı.

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Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip - Resim: 2

JUVENTUS'UN TRANSFER ÇALIMI ROMA'YI ARAYIŞA SÜRÜKLEDİ

Juventus Zeki Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Roma'ya transfer çalımı attı.

Gasperini yönetimindeki başkent ekibi ise sağ bek için yeni arayışlara başladı.

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Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip - Resim: 3

ROMA MERT MÜLDÜR'Ü LİSTESİNE ALDI

Tuttomercato'nun haberine göre, Zeki Çelik'in Juventus'a transfer olmasının ardından sağ bek arayışına başlayan Roma, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür'ü transfer listesine ekledi.

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Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip - Resim: 4

SERIE A'YA DÖNEBİLİR

27 yaşındaki futbolcunun Serie A'yı yakından tanımasının Roma'nın ilgisinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Mert Müldür, 2019 ile 2023 yılları arasında Sassuolo formasıyla Serie A'da 85 maça çıkmış ve İtalya'da başarılı bir performans sergilemişti.

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Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip - Resim: 5

SÖZLEŞMESİNDE SON YIL

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan milli futbolcu, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 41 resmi maçta görev yaptı. Mert, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip - Resim: 6

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ DE ÖNE ÇIKIYOR

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen deneyimli sağ bek, A Milli Takım formasıyla ise bugüne kadar 48 maçta görev alırken 3 gole imza attı.

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Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip - Resim: 7
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