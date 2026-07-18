Zeki Çelik’in transfer çalımı Fenerbahçe’yi etkiledi: Milli futbolcuya dev talip

İtalya Serie A'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan transfer hikayesi Zeki Çelik'in takım değişikliği oldu.
Roma ile sözleşmesinin yenilemesi beklenirken milli oyuncunun son anda Juventus'a imza atması ülke futbolunda deprem etkisi yarattı.
İtalya Serie A'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan transfer hikayesi Zeki Çelik'in takım değişikliği oldu.
Roma ile sözleşmesinin yenilemesi beklenirken milli oyuncunun son anda Juventus'a imza atması ülke futbolunda deprem etkisi yarattı.
JUVENTUS'UN TRANSFER ÇALIMI ROMA'YI ARAYIŞA SÜRÜKLEDİ
Juventus Zeki Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Roma'ya transfer çalımı attı.
Gasperini yönetimindeki başkent ekibi ise sağ bek için yeni arayışlara başladı.
ROMA MERT MÜLDÜR'Ü LİSTESİNE ALDI
Tuttomercato'nun haberine göre, Zeki Çelik'in Juventus'a transfer olmasının ardından sağ bek arayışına başlayan Roma, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür'ü transfer listesine ekledi.
SERIE A'YA DÖNEBİLİR
27 yaşındaki futbolcunun Serie A'yı yakından tanımasının Roma'nın ilgisinde önemli rol oynadığı belirtildi.
Mert Müldür, 2019 ile 2023 yılları arasında Sassuolo formasıyla Serie A'da 85 maça çıkmış ve İtalya'da başarılı bir performans sergilemişti.
SÖZLEŞMESİNDE SON YIL
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan milli futbolcu, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 41 resmi maçta görev yaptı. Mert, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ DE ÖNE ÇIKIYOR
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen deneyimli sağ bek, A Milli Takım formasıyla ise bugüne kadar 48 maçta görev alırken 3 gole imza attı.