Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Roma ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Zeki Çelik'in geleceği belirsizliğini korurken İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

ZEKİ ÇELİK GALATASARAY'I REDDETTİ

La Gazetta dello Sport, Zeki Çelik'in Galatasaray başta olmak üzere diğer kulüplerden gelen teklifleri redettiğini ve Roma ile sözleşme yenilemek istediğini yazdı.

ROMA İLE 600 BİN EURO'LUK FARK

Roma'nın önerdiği rakam ile Zeki Çelik'in maaş talebi arasında 600 bin Euro'luk bir fark olduğuna değinilen haberde, bu durumun yeni sözleşme imzalamaya engel teşkil etmediği ifade edildi.

Kısa süre içerisinde bu sorunun da çözülmesiyle 29 yaşındaki sağ bekin Roma ile sözleşme yenilemesinin beklendiği kaydedildi.

GASPERINI'NİN VAZGEÇİLMEZ OYUNCULARI ARASINDA

Gasperini'nin sisteminde geçtiğimiz sezon sık sık kanatta görev alan ve bazen de stoper üçlüsünün sağında oynayan Zeki Çelik, deneyimli teknik adamın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmişti.