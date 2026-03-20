UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının oynandığı geceye 7 gollü Roma-Bologna maçı damga vurdu.

Zeki Çelik'in ilk 11'de başlayım 109 dakika sahada kaldığı mücadelede Roma 111'de yıkıldı.

OLIMPICO TRİBÜNLERİ 1-1'İN RÖVANŞINDA GOLE DOYDU

İlk karşılaşması Bologna'nın sahasında 1-1 sona eren İtalyan kapışmasının rövanşında Olimpico tribünleri gole doydu.

MAÇTA PERDEYİ BOLOGNA AÇTI

Bologna'da Jon Rowe 22. dakikada takımını 1-0 öne geçirerek gol perdesini açan isim oldu. Başkent ekibi bu gole Evan N'Dicka ile 32'de cevap vererek skora eşitliği getirdi.

İLK MAÇIN YILDIZI BERNARDESCHI İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ

İlk yarının son anlarında kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Bologna'nın ilk maçtaki tek golünü atan Federico Bernardeschi beyaz noktada hata yapmadı ve devreye girilirken eşitklik yine bozuldu.

FARK AÇILDIKTAN SONRA ROMA PENALTI KARARIYLA TURA TUTUNDU

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bologna 58'de Santiago Thomas Castro ile farkı ikiye çıkardı. Bologna turun kapısını aralarken maçın ikinci penaltı kararı Roma'nın imdadına yetişti. Roma'nın penaltıcısı Donyell Malen topun başına geçti ve penaltu vuruşunu gole çevirerek Olimpico'da yeniden umutları yeşertti.

PELLEGRINI İLK MAÇTA OLDUĞU GİBİ YİNE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Son bölümü büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın 80'inci dakikasında ağları havalandıran, ilk maçın Roma adına tek golünü kaydeden Lorenzo Pellegrini yine rövanşta da beraberliği getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve turda toplam skorun 4-4'e gelmesiyle maç uzadı.

GASPERINI'NİN ZEKİ ÇELİK HAMLESİ PAHALIYA PATLADI, 2 DAKİKA SONRA GOL GELDİ

Gian Piero Gasperini, ikinci duraklama devresinin başlarında 109'uncu dakikada milli oyuncu Zeki Çelik'i oyundan çıkardı. Bu değişiklik Roma'ya pahalıya patladı ve Bologna'nın sol kanadında görev yapan Nicolo Cambiaghi iki dakika sonra turun fişini çeken gole imza attı.

120 DAKİKALIK DEV HEYECANDA MUTLU SONA BOLOGNA ULAŞTI

Avrupa Ligi'nde futbolseverleri soluksuz bırakan 120 dakika sonunda Bologna çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Milli yıldız Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ise Avrupa'ya veda etti.