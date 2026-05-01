Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapılan ve kullanılan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 10,33 gram sentetik cannobinoid, 3,56 gram metamfetamin, 0,98 gram a-m 2201 maddesi, uyuşturucu madde içmek için kullanılan 6 pipe, uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan 2 kova ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, 6'sı kadın, toplam 17 kişi gözaltına alındı

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin deşifre olmamak için uyuşturucu maddeyi ikamet içerisinde satarak, yine ikamette içirdikleri öğrenildi.