Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik, Diyarbakır merkezli 23 ilde 302 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 288 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gizli soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz."

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan basın açıklamasında, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır merkezli geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Çelik, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarının tek tek deşifre edildiğini ifade etti. Teknik, fiziki ve analitik çalışmalarla şüphelilerin örgütsel bağlantıları ile uyuşturucu dağıtım ağlarının ortaya çıkarıldığını belirten Çelik, 23 ilde 302 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini söyledi.

'3 BİNİ AŞKIN SUÇ KAYDI'

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, uyuşturucu arz zincirine çok ağır bir darbe vurulduğunu belirterek "Operasyona 2 bin 670 kahraman polisimiz, yüzlerce ekibimiz, hava destek unsurlarımız, dronlarımız ve narkotik dedektör köpeklerimiz katılmıştır" dedi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin her fırsatta ifade ettiği üzere, 2026 yılı narkotik suçlar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede daha yoğun ve topyekun bir seferberlik yılıdır. Bu anlayış doğrultusunda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde Diyarbakır merkezli çok kapsamlı bir operasyon başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sahada yürütülen teknik, fiziki ve analitik çalışmalar neticesinde; sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan, gençlerimizi hedef alan ve kamuoyunda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları tek tek deşifre edilmiştir. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır merkezli olmak üzere Antalya, Konya, Burdur, Muğla, Isparta, Mardin, Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Giresun, Edirne, Hatay, Bilecik, Batman, Kahramanmaraş, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu toplam 23 ilde, 302 farklı adrese, 402 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyona 2 bin 670 kahraman polisimiz, yüzlerce ekibimiz, hava destek unsurlarımız, dronlarımız ve narkotik dedektör köpeklerimiz katılmıştır. Gece boyunca yürütülen operasyonlarla uyuşturucu arz zincirine çok ağır bir darbe vurulmuştur. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şahısların suç kayıtları incelendiğinde, uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, yağma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantılı oldukları görülmüştür. Yapılan incelemelerde toplam 3 bini aşkın suç kaydı tespit edilmiş, bu suçların önemli bölümünün toplum huzurunu doğrudan tehdit eden ağır suçlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu tablo bizlere bir kez daha göstermektedir ki uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir asayiş meselesi değil, aynı zamanda toplum düzenini, aile yapısını ve gençlerimizin geleceğini koruma mücadelesidir. Çünkü uyuşturucu, aileleri dağıtan, gençleri hayattan koparan, çocuklarımızın geleceğini karartan, ekonomik ve sosyal yapıyı zedeleyen çok yönlü bir güvenlik tehdididir. Uyuşturucunun olduğu yerde şiddet vardır, suç vardır, huzursuzluk vardır. Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak bizim en temel önceliğimizdir. Bu mücadelede hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı ve hiçbir okul çevresini sahipsiz bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin kararlı duruşuyla uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz, kesintisiz ve çok boyutlu bir mücadele anlayışı yürütülmektedir. Güvenlik birimlerimiz yalnızca sokaktaki satıcıyı değil, bu kirli ağın finansörünü, organizatörünü, sevkiyatçısını ve dijital bağlantılarını da hedef almaktadır. Bugün gerçekleştirilen bu büyük operasyon, devletimizin sahadaki gücünü, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu ve suçla mücadeledeki kararlılığını açık biçimde ortaya koymuştur. Bu süreçte başta Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Adalet Bakanlığımıza ve tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz ile yargı makamlarımız arasındaki güçlü koordinasyon, suçla mücadelede en önemli unsurlardan biridir. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza, Diyarbakır Valiliği’ne, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne, operasyonlarda görev alan tüm kahraman polislerimize ve emeği geçen bütün personelimize şükranlarımızı sunuyoruz. Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara bir kez daha açık şekilde sesleniyoruz. Devletimiz sizi takip etmektedir. Kurduğunuz her suç ağı, kullandığınız her yöntem ve attığınız her adım güvenlik güçlerimizin yakın takibi altındadır. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımızdan, duruşumuzdan ve irademizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Milletimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin güvenliği için mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."