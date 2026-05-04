Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü teknik ve fiziki takibi sonuçlandırdı. Uyuşturucu sevkiyatının motosikletle yapıldığını saptayan ekipler, şüphelilerin bulunduğu güzergahı abluka altına aldı.

KOVALAMACA SIRASINDA ZEHRİ SOKAĞA ATTILAR

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan A.D. (28), H.Ş. (24) ve Ş.A. (26), nefes kesen bir kovalamaca sonrası durduruldu. Şüphelilerin kaçış esnasında polisten kurtulmak amacıyla sokağa attıkları poşet ise ekiplerin dikkati sayesinde ele geçirildi.

ARAMALARDA CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinden atılan poşet, kullandıkları motosiklet ve bağlantılı oldukları bir iş yerinde yapılan eş zamanlı aramalarda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Aramalar neticesinde, 1 kilo 705 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Gözaltına alınan üç zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlara el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Karabağlar Polisi, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.