Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, Narkotik ve Asayiş ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmalar sonuç verdi. 17–18 Ocak 2026 tarihleri arasında icra edilen narkotik operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilere yönelik adli süreç hızla işletildi.

Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen operasyon faaliyetleri neticesinde;

438 adet sentetik hap,

152 gram metamfetamin,

1 adet uyuşturucu kullanma aparatı

ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden:

2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,

2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

KARARLILIK MESAJI

Güvenlik kaynakları, uyuşturucu ile mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken; toplum sağlığını tehdit eden bu suçlara karşı istihbarat destekli, hedef odaklı operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Aksaray’da kamu düzeninin korunması ve gençlerin zehir tacirlerinden uzak tutulması amacıyla yürütülen bu çalışmalar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde titizlikle sürdürülüyor.