Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürüttükleri operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı ve teknik çalışmalar neticesinde, kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda ciddi miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlar, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirildi.

OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama ve uygulamalarda;

8.200 adet sentetik ecza hap

727 gram sentetik kannabinoid

233 gram metamfetamin

20 gram eroin

10 adet uyuşturucu kullanma aparatı

3 adet hassas terazi

17.000 TL nakit para

ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerin piyasaya sürülmeden önce yakalanması, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bu sonuç, Aksaray’da uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLI MESAJ

Son dönemde narkotik ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları, istihbari takip ve uygulama noktalarındaki denetimlerin artırıldığı dikkat çekiyor. Özellikle sentetik uyuşturucu türlerinde yaşanan artışa karşı emniyet birimlerinin yoğun mesai harcadığı biliniyor.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik operasyonlarıyla değil, aynı zamanda toplumsal farkındalıkla da desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Aksaray’da gerçekleştirilen bu operasyonun ardından, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtilirken, kamuoyu güvenliği açısından benzer operasyonların süreceği ifade ediliyor.

Kentte uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam etmesi bekleniyor.