Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "yüzyılın küresel felaketi" olarak adlandırılan uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen savaşta son bir haftada tarihi bir başarıya imza atıldı. Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy, İpsala gümrük kapıları ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarla sokakları zehirlemeye hazırlanan tonlarca maddeye el koyuldu.

ZEHİR ROTASINA "RİSK ANALİZİ" KİLİDİ

Gelişmiş risk analiz sistemleri ve teknik takip altyapısını kullanan muhafaza ekipleri, şüpheli gördükleri her noktayı didik didik aradı. Sahadaki etkin operasyon kabiliyetiyle birleştirilen teknik güç, tacirlerin planlarını altüst etti. Operasyonlar neticesinde ele geçirilen maddelerin dökümü ise tüyler ürpertti:

Gürbulak Gümrük Kapısı: 286 kilogram metamfetamin

İstanbul Havalimanı: 173 kilogram esrar

Kapıkule Gümrük Kapısı: 153 kilogram esrar

Kapıköy Gümrük Kapısı: 25 kilogram esrar

İpsala Gümrük Kapısı: 22 kilogram esrar

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAĞI KURUTULDU

Bakanlık açıklamasında, bu operasyonların sadece bir uyuşturucu yakalaması olmadığı, aynı zamanda terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına sağlanan kaynakların da önünün kesildiği vurgulandı. Gençlerin bağımlılık tehdidinden korunması ve kamu düzeninin muhafazası adına bu mücadelenin "kesintisiz ve kararlı" bir şekilde süreceğinin altı çizildi.

SAVCILIKLAR DÜĞMEYE BASTI

Ele geçirilen zehirli maddeler ekiplerce anında imha edilirken; Edirne, Saray, Doğubayazıt ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturmalar genişletildi. Zehir rotasının arkasındaki karanlık isimlerin deşifre edilmesi için çalışmaların derinleşerek sürdüğü öğrenildi.