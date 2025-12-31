İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, zehirli madde imal ve ticareti, eczane dışında bulundurulması ve satışı yasak olan ilaçlar ile bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, eczane dışında bulundurulması ve satışı yasak olan toplam 246 bin 886 ilaç, 1294 enerji içeceği ile 120 kutu cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında işletme sahibi Y.A. gözaltına alındı. Olaya ilişkin adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan sahte temizlik malzemesi satan depoya baskın: 6 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, önceki gün sahte temizlik malzemesi sattığı belirlenen bir depoya baskın yaptı.

Depoda yapılan aramada; temizlik malzemesi markalarına ait olduğu değerlendirilen sahte 4 bin 842 adet satışa hazır ürün, 166 bin 828 adet boş plastik şişe, kapak ve etiket, 20 ton ağırlığında 12 adet deterjan dolu tank, 2 etiket makinesi, 1 kapak sıkma makinesi, 1 su arıtma tankı ve cihazı, 1 kompresör ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili A.A., İ.A., M.M., İ.A., H.A. ve Y.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.