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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatih’te yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Temmuz'da Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, M.D. (56) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 31 kilogram kokain, 139 adet Galara kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek, 3 hassas terazi ile 2 kokain presleme makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., 22 Temmuz tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.