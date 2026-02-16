Bursa’nın İnegöl ilçesinden Yıldırım ilçesine iddiaya göre uyuşturucu almak için gelen 23 yaşındaki M.A. parası alınıp, darbedilerek ağır yaralandı. Polis ekipleri, şüpheli uyuşturucu tacirini arıyor.Olay, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl'de yaşayan M.A., uyuşturucu almak için arkadaşı K.G.'nin otomobiliyle Yıldırım ilçesine geldi. Burada buluştuğu motosikletli şüpheli, uyuşturucu almaya gideceklerini söyleyip M.A.’yı motosikletin arkasına aldı.

ÇENESİ KIRILDI

Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra duran şüpheli, 2 bin TL’yi alıp M.A.’yı darbetti ve olay yerinden kaçtı.

Aldığı darbelerle sonucu yere yığılan M.A.’nın çenesi kırıldı. Arkadaşının aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirilen M.A., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.