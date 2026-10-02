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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Kınık ilçesinde durdurulan bir araçta, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen aramada 1456 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğeri şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.