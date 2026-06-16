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Kaynak: İHA

Belediye personeli Yılmaz Üstün ise herhangi bir ekipman kullanmadan çıplak elleriyle yakaladığı yılanları doğal yaşam alanlarına bırakarak dikkat çekiyor.

Kaynarca Belediyesinde görev yapan Yılmaz Üstün, ilçede yılan ihbarlarının artmasıyla birlikte adeta aranan isim haline geldi. Vatandaşlardan gelen çağrılar üzerine olay yerine giden Üstün, yılanları zarar vermeden bulunduğu ortamdan uzaklaştırıyor.

Çocukluk yıllarından bu yana yılanlarla iç içe olduğunu belirten Üstün, bölgede görülen türlerin büyük bölümünün zehirsiz olduğunu ifade etti. Ancak yılanların taşıdığı bakteriler nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Üstün, özellikle çocukların bu hayvanlara yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yılanları yakaladıktan sonra doğal yaşam alanlarına bıraktığını söyleyen Üstün, “Onlara zarar vermeden bulundukları yerden alıyor ve doğaya bırakıyorum. Zehirli değiller ancak ağızlarında çeşitli bakteriler bulunabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle çocuklarını uzak tutmaları gerekiyor” dedi.

İhbarların büyük bölümünde özellikle kendisinin talep edildiğini belirten Üstün, son dönemde vaka sayısındaki artışın bilinçsiz ilaçlama uygulamalarından kaynaklandığını öne sürdü. Üstün, yanlış ilaçlamalar nedeniyle doğal yaşam alanlarından uzaklaşan yılanların evlere, iş yerlerine ve depolara sığındığını ifade etti.

Yetkililer, yılan görülmesi halinde vatandaşların müdahale etmeye çalışmak yerine belediye ekiplerine haber vermeleri gerektiğini belirtiyor.