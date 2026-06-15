Zayn Sofuoğlu'ndan Sapanca'da tehlikeli gösteri: Helikopterin altından geçerken suya düştü

Motosiklet pistlerinin efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen ekstrem şovlarına bir yenisini daha ekledi. Yaşıtları oyuncaklarla oynarken tırlardan lüks spor arabalara, devasa iş makinelerinden sürat teknelerine kadar pek çok aracı ustalıkla kullanan 7 yaşındaki Zayn, bu defa Sakarya'nın gözde turizm merkezi Sapanca Gölü'nde su üzerine çıktı.