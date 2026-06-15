Motosiklet pistlerinin efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen ekstrem şovlarına bir yenisini daha ekledi. Yaşıtları oyuncaklarla oynarken tırlardan lüks spor arabalara, devasa iş makinelerinden sürat teknelerine kadar pek çok aracı ustalıkla kullanan 7 yaşındaki Zayn, bu defa Sakarya'nın gözde turizm merkezi Sapanca Gölü'nde su üzerine çıktı.
Zayn Sofuoğlu'ndan Sapanca'da tehlikeli gösteri: Helikopterin altından geçerken suya düştü
Eski dünya şampiyonu motosikletçi ve eski milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, küçük yaşına rağmen kullandığı lüks ve ekstrem araçlarla dünya çapında ün kazanan 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, bu kez Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla (e-foil) nefes kesen bir gösteri yaptı.Kaynak: İHA
Elektrikli sörf tahtasıyla (e-foil) göl üzerinde hızla ilerleyen ve suyun üzerinde adeta havada uçuyormuş izlenimi veren minik yetenek, gösterinin dozunu artırarak kendisine eşlik eden bir helikopterle senkronize hareket etti. Gölde süratle yol alırken, göl yüzeyine oldukça yakın bir mesafede, alçak irtifada seyreden helikopterin tam altından geçmek için manevra yaptı.
Zayn, dev pervanelerin yarattığı rüzgar ve su dalgalanmasının da etkisiyle tam helikopterin altından geçtiği sırada dengesini kaybetti. Sörf tahtasından savrularak gölün serin sularına gömülen minik Zayn’ın düşüş anı, kendisini takip eden kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Düştükten kısa bir süre sonra koruyucu ekipmanları ve can yeleği sayesinde güvenle su yüzeyine çıkan Zayn, yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından profesyonellere taş çıkartan bir soğukkanlılıkla sörf tahtasına geri döndü.
Zayn Sofuoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bu sıra dışı ve heyecan dolu şov, kısa sürede yüz binlerce izlenme oranına ulaştı. Takipçilerinden çok sayıda beğeni alan videonun altına, küçük Zayn’ın cesaretine ve yeteneğine övgüler yağdırılırken, bazı kullanıcılar ise gösterinin tehlikeli boyutuna dikkat çeken yorumlarda bulundu.