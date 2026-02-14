İkilinin yolları 2016 yılında, Zayn Malik’in büyük ses getiren “Pillowtalk” şarkısının klip çekimlerinde kesişti. Klipte başlayan yakınlaşma kısa sürede aşka dönüştü ve çift, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Uzun soluklu ilişkilerini 2020 yılında kızları Khai’nin dünyaya gelmesiyle taçlandıran ikili, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Zaman içinde yaşanan anlaşmazlıklar, ilişkilerinin sonunu getirdi. Ayrılık kararını kamuoyuyla paylaşan çift, hayranlarını şaşkına çevirmişti.