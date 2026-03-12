Kilo vermek birçok insan için uzun süren bir irade mücadelesine dönüşebiliyor. Ancak bazı uzmanlara göre kalıcı değişimin anahtarı sert yasaklardan çok, sürdürülebilir alışkanlıklar edinmekten geçiyor.
Zayıflamanın gizli formülünü buldu: 6 ayda 27 kilo eridi: "Yemek biter bitmez..."
Obezitenin artığı bu yıllarda zayıflamak için yapılan diyetlerde uzmanlar uyarılarda bulunurken sosyal medyada bir kadın sadece 6 ayda 27 kilo verdiğini söylemedi büyük yankı uyandırdı. Genç kadın hem zayıflayıp hem de sıkılaştığını söylerken yaptığı kilo verme yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.Derleyen: Tuğçenur Acar
Sosyal medyada paylaştığı dönüşüm videosuyla geniş kitlelerin ilgisini çeken Simar, yalnızca 180 gün içinde tam 27 kilo vererek dikkatleri üzerine topladı. Genç kadın, bu süreci “aşırı ve zorlayıcı diyetler” yerine günlük hayatına yerleştirdiği basit ama etkili alışkanlıklarla yönetmeyi başardı.
MUTFAKTA NELER VAR? FAVORİ LİSTESİ AÇIKLANDI Simar, kilo verme sürecinde sofradan eksik etmediği besinleri de takipçileriyle paylaştı. Protein ağırlıklı beslenmeye özen gösteren genç kadın; tavuk, yumurta ve tofu gibi gıdaları sık sık tükettiğini belirtiyor. Karbonhidrat ihtiyacını ise mayasız ekmek ve haşlanmış pirinç gibi daha sade seçeneklerle karşılıyor. Sağlıklı yağ kaynakları arasında avokadoyu tercih eden Simar, ani atıştırma isteklerini ise ev yapımı patlamış mısır ya da yoğurt gibi daha dengeli alternatiflerle kontrol altına aldığını ifade ediyor.
ZAYIFLAYARAK SIKILAŞTI Sadece kilo vermekle yetinmeyip daha fit bir görünüm elde etmek isteyenler için Simar’ın ek önerileri de bulunuyor. Genç kadına göre yüksek protein ve düşük karbonhidrat dengesi kurmak, yapay şekeri tamamen hayatından çıkarmak ve haftada 3-4 gün yapılan core (merkez bölge) egzersizleri vücudun sıkılaşmasına önemli katkı sağlıyor. Günde en az 8.000 adım atmayı da ihmal etmeyen Simar, deneyimini şu sözlerle özetliyor: “Kısa süreli şok diyetlerden uzak durun, hayat boyu sürdürebileceğiniz alışkanlıklar edinin.” Bu yaklaşım sayesinde genç kadın yalnızca 6 ay içinde hem sağlıklı hem de fit bir görünüme kavuşarak aç kalmaya dayalı diyet anlayışına farklı bir alternatif sunmuş oldu.
Uykunun Zayıflatıcı Gücü: Kilo kontrolünün yalnızca mutfakta değil, uyku düzeninde de başladığını söyleyen Simar, her gece ortalama 7–8 saat kaliteli uyku uyumanın büyük önem taşıdığını belirtiyor. Yetersiz uyku ise iştah hormonlarını etkileyerek yüksek kalorili yiyeceklere yönelmeyi artırabiliyor.
10 Dakikalık Mucize: En dikkat çekici önerilerinden biri ise oldukça basit bir alışkanlık. Her ana öğünden sonra yapılan 10 dakikalık hafif yürüyüş! Bu küçük rutin sindirimi desteklerken metabolizmanın daha aktif çalışmasına yardımcı oluyor ve günlük hareket miktarını fark edilmeden artırıyor.
Hafta Sonu Esnekliği: Simar’a göre sürdürülebilir bir diyetin sırrı tamamen kısıtlamada değil, dengede saklı. Hafta içi disiplinli beslenen genç kadın, hafta sonları yaptığı küçük kaçamakları günlük kalori dengesini gözeterek planladığını ve böylece motivasyonunu koruduğunu söylüyor.