Zayıflamanın gizli formülünü buldu: 6 ayda 27 kilo eridi: "Yemek biter bitmez..."

ZAYIFLAYARAK SIKILAŞTI Sadece kilo vermekle yetinmeyip daha fit bir görünüm elde etmek isteyenler için Simar’ın ek önerileri de bulunuyor. Genç kadına göre yüksek protein ve düşük karbonhidrat dengesi kurmak, yapay şekeri tamamen hayatından çıkarmak ve haftada 3-4 gün yapılan core (merkez bölge) egzersizleri vücudun sıkılaşmasına önemli katkı sağlıyor. Günde en az 8.000 adım atmayı da ihmal etmeyen Simar, deneyimini şu sözlerle özetliyor: “Kısa süreli şok diyetlerden uzak durun, hayat boyu sürdürebileceğiniz alışkanlıklar edinin.” Bu yaklaşım sayesinde genç kadın yalnızca 6 ay içinde hem sağlıklı hem de fit bir görünüme kavuşarak aç kalmaya dayalı diyet anlayışına farklı bir alternatif sunmuş oldu.