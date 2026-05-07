Prof. Dr. Muhammed Keskin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Zayıflama hapı Foundayo (orfoglipron) FDA onayı aldı. Günde bir kez alınan bu hap ile klinik çalışmalarda 72 haftada %8 kilo kaybı sağlandı. İğneden korkanların yeni bir zayıflama ilacı daha oldu." paylaşımıyla duyurdu.

Öte yandan uzmanlar, zayıflamak için temel prensibin harcanan kalorinin alınan kaloriden fazla olduğu bir kalori açığı oluşturmak olduğunu sık sık söylüyor. Uzmanlara göre, sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı için lifli gıdalar, protein ve sağlıklı yağlar tüketin, günde en az 2,5-3 litre su için ve günlük hareketliliğinizi (örneğin 30-45 dk tempolu yürüyüş) artırın. Şekerli, işlenmiş gıdalardan kaçınarak porsiyon kontrolü yapmak ve düzenli uyku uyumak süreci hızlandırıyor.