Dünyada çılgınlık haline gelen Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi GLP-1 grubu ilaçlar artık sadece kilo kaybettirmiyor; gıda sektörünün geleceğini de tehdit ediyor. Cornell Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma, bu ilaçların hane halkının gıda harcamalarında devasa bir düşüşe yol açtığını kanıtladı.
Zayıflama ilaçları gıda devlerini vuruyor: Harcamalar bıçak gibi kesildi
Zayıflama ve diyabet ilaçları sadece tartıyı değil, cepleri ve gıda sektörünü de değiştiriyor! ABD'de yapılan araştırma, GLP-1 grubu ilaç kullanan hanelerin market ve restoran harcamalarının keskin bir şekilde düştüğünü, abur cubur satışlarının baltalandığını ortaya koydu.Kaynak: Diğer
Araştırmaya göre, ilaca başlandıktan sonraki ilk 6 ay içinde evlerdeki market harcamaları ortalama yüzde 5,3 oranında azaldı. İlginç olan ise yüksek gelirli hanelerde bu düşüşün yüzde 8'in üzerine çıkması oldu.
İlaçlar iştahı kesince, tüketiciler yüksek kalorili ve işlenmiş gıdalardan kaçmaya başladı. Fast-food restoranları ve kahve zincirlerindeki harcamalar yüzde 8 düşerken; tuzlu atıştırmalıklar, şekerlemeler ve unlu mamullere yapılan harcamalar tam yüzde 10 azaldı!
Zararlı gıdalardan kaçan tüketiciler rotayı sağlıklı alternatiflere çevirdi. Araştırmada abur cubur satışları çakılırken; yoğurt, taze meyve, protein barları ve etli atıştırmalıklara yapılan harcamaların belirgin şekilde arttığı tespit edildi.
Peki bu etki kalıcı mı? Cornell Üniversitesi'nden Prof. Sylvia Hristakeva, ilaç kullanımı sürdükçe düşük harcama trendinin en az bir yıl devam ettiğini söylüyor. Ancak ilaç bırakıldıktan sonraki 6 ay içinde market harcamaları hızla eski yüksek seviyelerine geri dönüyor.
Uzmanlar, bu ilaçların yaygınlaşmasının gıda üreticileri, restoranlar ve perakendeciler için uzun vadeli bir dönüşümü zorunlu kılacağını belirtiyor. Şirketler artık hayatta kalmak için porsiyonları küçültmek, ürün içeriklerini değiştirmek ve sağlıklı alternatifler üretmek zorunda kalacak.
Kan şekerini dengeleyen ve mide boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissi veren bu ilaçlar tamamen masum değil. Bulantı, ishal ve kabızlık gibi yaygın etkilerin yanı sıra; pankreas iltihabı, safra kesesi hastalıkları ve ani kilo kaybına bağlı kas kütlesi azalması gibi ciddi riskler nedeniyle mutlaka doktor gözetiminde kullanılmaları gerekiyor.