Zayıflama ilaçları gıda devlerini vuruyor: Harcamalar bıçak gibi kesildi

Dünyada çılgınlık haline gelen Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi GLP-1 grubu ilaçlar artık sadece kilo kaybettirmiyor; gıda sektörünün geleceğini de tehdit ediyor. Cornell Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma, bu ilaçların hane halkının gıda harcamalarında devasa bir düşüşe yol açtığını kanıtladı.