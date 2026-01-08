Araştırmaya göre, zayıflama ilacını bırakan kişiler ayda ortalama 0,4 kilogram geri alıyor ve yaklaşık 1,7 yıl içinde tedavi öncesi kilolarına ulaşıyor. İlacı kullanan bireylerin tedavi süresince ortalama 8,3 kilogram verdiği, ancak ilk yıl içinde bunun 4,8 kilogramını geri aldığı belirlendi.

Araştırmacılar, ilaç bırakıldıktan sonra görülen kilo artışının, belirli bir diyet veya fiziksel aktivite programını sonlandıran kişilerde gözlenen kilo alımına kıyasla neredeyse dört kat daha hızlı gerçekleştiğini vurguladı.

Çalışmada, zayıflama ilaçlarının tek başına kalıcı bir çözüm olmadığına dikkat çekilirken, uzun vadeli kilo kontrolü için beslenme düzeni ve fiziksel aktivitenin sürdürülebilir biçimde devam etmesi gerektiği ifade edildi.