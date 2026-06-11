Zayıflama iğneleri tüketimi değiştirdi: Market harcamaları çakıldı

İLAÇLAR İNSANLARIN GIDAYA İLİŞKİSİNİ TEMELDEN DEĞİŞTİRDİ



Worldpanel by Numerator Kamu Sektörü ve Beslenme Bölümü Başkanı Chantel Kennaugh, zayıflama iğnelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:



"Bir zamanlar öncelikle tip 2 diyabet için reçete edilen özel bir tedavi olan bu ilaçlar, yalnızca birkaç yıl içinde ana akım bir güç haline geldi. Artık kullanıcıların yüzde 68'i GLP-1'leri özellikle kilo vermek için kullanıyor ve bu da onları çok daha geniş bir kitleye açıyor."