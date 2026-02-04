Son yıllarda obezite tedavisinde çığır açan GLP-1 temelli zayıflama ilaçları (Ozempic, Wegovy gibi), beklenmedik bir alanda daha dikkatleri üzerine çekiyor: alkol bağımlılığı. Bilimsel çalışmalar, bu ilaçların yalnızca kilo kaybını desteklemekle kalmayıp, beynin ödül ve haz mekanizmasını etkileyerek alkol tüketimini ciddi oranda azalttığını gösteriyor. Klinik veriler umut verici olsa da uzmanlar, bu etkinin bağımlılık tedavisinde standart bir yöntem haline gelmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

ZAYIFLAMA İLAÇLARI ALKOL BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE YENİ BİR UMUT MU?

Live Science (Marianne Guenot) yazısına göre, dünya genelinde obeziteyle mücadelede devrim yaratan Ozempic ve Wegovy gibi zayıflama ilaçlarının, sadece kilo verdirmekle kalmayıp alkol tüketimini de ciddi oranda azaltabileceğine dair bilimsel kanıtlar gün geçtikçe artıyor. Araştırmacılar, bu ilaçların beynin ödül mekanizması üzerindeki etkilerini inceleyerek alkol kullanım bozukluğu (AUD) için yeni bir tedavi kapısı aralıyor.

GLP-1 İLAÇLARI BEYİN ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİ YARATIYOR?

Ozempic, Wegovy (semaglutid) ve Saxenda (liraglutid) gibi ilaçlar, vücutta doğal olarak bulunan GLP-1 (glukagon benzeri peptid-1) hormonunu taklit ederek çalışır. Bu hormon normalde yemekten sonra tokluk hissi yaratırken, araştırmalar bu etkinin beynin bağımlılıkla ilişkili bölgelerine de ulaştığını gösteriyor.

Bilim insanlarına göre alkol tüketimi, beynin ödül merkezi olan nükleus akumbens'te dopamin salgılanmasını tetikler. Ancak yapılan deneyler, semaglutidin bu dopamin salınımını engelleyebileceğini ortaya koyuyor. Yani ilaç, alkolün beyinde yarattığı "haz" duygusunu körelterek kişinin içme motivasyonunu düşürüyor.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR NEYİ GÖSTERİYOR?

İspanya'da düzenlenen 32. Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan veriler, konunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Haftada 10 birimden fazla alkol tüketen 179 kişi üzerinde yapılan gözlemlerde, semaglutid kullanımının alkol tüketimini %65 oranında azalttığı saptandı. Katılımcıların haftalık ortalama 23 birim olan içki tüketimi, tedaviyle birlikte 8 birime kadar geriledi.

JAMA Psychiatry dergisinde yayınlanan bir başka kontrollü deneyde ise semaglutid alan bireylerin, alkolü tamamen bırakmasalar bile her seferinde tükettikleri miktarı belirgin şekilde azalttıkları ve alkol aşermelerinin dindiği gözlemlendi.

UZMANLAR UYARIYOR: MUCİZE İLAÇ DEMEK İÇİN ERKEN

Her ne kadar sonuçlar umut verici olsa da, uzmanlar temkinli olunması gerektiği konusunda hemfikir. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Christian Hendershot, bu alandaki çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve önümüzdeki birkaç yılın çok daha kritik veriler sunacağını belirtiyor.

Dr. Michael Weaver ise alkol bağımlılığı tedavisi için halihazırda onaylanmış (naltrekson, akamprosat gibi) etkili ilaçların bulunduğunu hatırlatarak, sadece bu amaçla GLP-1 ilaçlarının kullanılmasının henüz tıbbi olarak onaylanmadığının altını çiziyor.