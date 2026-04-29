İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve yurt dışında bulunan, hakkında kırmızı bülten kararı olan örgüt liderine bağlı kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin haraç amacıyla birden fazla iş yerine silahlı saldırı planladıkları ve Bahçelievler’de bulunan bir işletmeye zarf içerisinde mermi ile tehdit içerikli mesaj bıraktıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için bu sabah tespit edilen evlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.