İktidarın politikaları ekonomiyi enkaza çevirirken kamu kurumları da zarar ediyor. Zararları her geçen gün artan kurumların borçları da her yıl katlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) ise özelleştirilme gündemi konuşuluyor. İddialara göre borçlandırmalar kasıtlı olarak yapılarak kurumun özelleştirilmesinin yolu açılmak isteniyor.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre TCDD'nin 2024'te 4 milyar 733 milyon TL olan Hazine borcu, 2025'te 5 milyar 777 milyon TL'ye ulaştı.

Öte yandan TCDD'nin 2022'teki 6 milyar 386 milyon TL'lik zararı 2024'te 36 milyar 595 milyon TL'ye katlandı.

Kötü yönetim ve liyakatsızlık en büyük sorunların arasında gösteriliyor.

Yoğun talep olmasına karşın, ek tren seferlerinin konulmadığı yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında, yolcular bilet sorunları yaşarken, AKP hükümetleri döneminde kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan TCDD de kötü yönetimin bedelini her yıl zarar ile ödemek zorunda bırakılıyor.