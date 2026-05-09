Son aylarda verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü sanatçı, yenilenmiş görünümüyle adından sıkça söz ettiriyor. Yaklaşık 20 kilo veren Zara, hem sahne performansı hem de imajındaki değişimle yeniden ilgi odağı haline geldi.
Zara’nın son hali olay oldu: Estetik mi, Photoshop mu
Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara, son dönemde yaşadığı fiziksel dönüşümle yeniden gündeme geldi. Sanatçının son hali büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı “Photoshop mu yoksa estetik mi?” sorusunu gündeme taşıdı.Derleyen: Cemile Kurel
Fazla kilolarından spor ve diyetle kurtulduğunu belirten sanatçı, bu süreçte giyim tarzını da tamamen yeniledi.
Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar ise kısa sürede viral olurken, takipçiler arasında “Photoshop mu yapıldı, estetik mi var?” tartışmaları başladı.
Zara daha önce verdiği bir röportajda zayıflama sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı: Gün içinde tek öğün beslenmeye çalıştığını, bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı beslendiğini ve ev yemeklerini tercih ettiğini söylemişti.
Sahne öncesi fazla yemek yememeye dikkat ettiğini, sahne sonrası ise genellikle hafif gıdalar tükettiğini belirtmişti.
Yaklaşık 20 kilo verdiğini ve mevcut kilosunu korumaya çalıştığını ifade eden sanatçı, yoğun konser temposunun beslenme düzenini etkilediğini de dile getirmişti.
Yaşla birlikte metabolizmasının yavaşladığını belirten Zara, artık günlük kalori alımını ciddi şekilde düşürdüğünü de eklemişti.