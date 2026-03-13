Dünyanın en büyük giyim perakendecilerinden biri olan Inditex’in kurucusu Amancio Ortega, bu yıl şirketten rekor düzeyde temettü geliri elde etmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 126,7 milyar dolarlık serveti bulunan 89 yaşındaki Ortega’nın kasasına 3,2 milyar euro girecek.

TEMETTÜ ÖDEMESİ ARTIYOR

Inditex tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, temettü ödemesini yüzde 4 artırarak hisse başına 1,75 euroya yükseltmeyi planlıyor. Şirketin yüzde 59’dan fazlasına sahip olan Ortega, hisselerini büyük ölçüde aile holdingi Pontegadea Inversiones aracılığıyla elinde bulunduruyor.

Şirket hisselerinin son iki yılda yaklaşık yüzde 33 değer kazanması da temettü gelirinin artmasında etkili oldu.

Yaklaşık 167,6 milyar euroluk piyasa değerine ulaşan Inditex, dünyanın en büyük halka açık giyim perakendecisi olarak gösteriliyor.

YATIRIMLARIN ADRESİ GAYRİMENKUL

Ortega, elde ettiği temettü gelirlerinin büyük bölümünü gayrimenkul yatırımlarına yönlendirmesiyle tanınıyor.

Aile holdingi Pontegadea Inversiones aracılığıyla dünyanın önemli şehirlerindeki ticari ve konut projelerine yatırım yapıyor.

Şirketin portföyünde New York’taki Haughwout Building, Miami’deki Southeast Financial Center ve Toronto’daki Royal Bank Plaza gibi önemli ticari yapılar bulunuyor.

YENİ YATIRIMLAR DA GÜNDEMDE

Pontegadea Inversiones son dönemde farklı sektörlerde de yatırımlarını artırdı. Şirket, Avustralyalı lojistik firması Qube Holdings’i satın almak için oluşturulan uluslararası yatırım konsorsiyumuna katıldı.

Ortega’nın yatırım portföyünde ayrıca Vancouver’daki The Post kompleksinin bir bölümü, Miami’deki Atlas Plaza ve İngiltere merkezli liman işletmecisi PD Ports’un hisseleri de yer alıyor.