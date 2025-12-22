Zara iğne ipliğe döndü! Tam 20 kilo verdi

Zara'nın ilk evliliği, eski plakçısı olan İskender Ulus ile gerçekleşti ancak 2007'de sona erdi. Beş yıl sonra, 2012 Mart'ında, ikinci eşi olan gazeteci-yazar Akif Beki ile evlendi.

Şarkıcı Zara ile gazeteci Akif Beki'nin birlikteliği boşanmayla noktalandı ve 2016 Temmuz'unda hızlı bir şekilde sonuçlandı.