Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 15 saatlik bir kesintinin ardından Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne tesis dışı elektrik beslemesinin yeniden sağlandığını bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne, 15 saatlik bir kesintinin ardından bu sabah tesis dışı elektrik beslemesinin yeniden sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana santralin 18 kez dış güç kaynağını kaybettiğini, elektrik şebekesinin son derece kırılgan olduğunu ifade etti.

Grossi, UAEA arabuluculuğunda dün sabah yürürlüğe giren yerel ateşkes kapsamında onarım çalışmalarının acilen devam etmesi gerektiğini vurguladı.

UAEA, dün, Ajans arabuluculuğunda sağlanan "yerel ateşkesin", Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki cephe hattında yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Ajans'tan dün yapılan bir diğer açıklamada, "UAEA, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarında varılan yerel ateşkes kapsamında bugün yapılan mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen ve bazı Rus askeri personelin yaralandığı ciddi bir olay hakkında bilgilendirildi." ifadesine yer verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuya ilişkin, Ukrayna'nın Avrupa çapında nükleer felaket yaratma derdinde olduğunu belirterek "Uluslararası toplum için Ukrayna'dan kaynaklanan nükleer tehdidi ciddiye alma zamanı geldi. Bu tehdit kararlı şekilde bastırılmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.