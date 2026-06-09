Yeniçağ Gazetesi
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Zap Suyu'na düşen kişi yaşamını yitirdi

Hakkari-Van kara yolundaki Zap Suyu'na düşen Cesur Yaşar, ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Hakkari'de Zap Suyu'na düşen bir kişi, ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Zap Suyu'na düşen kişi yaşamını yitirdi - Resim: 2

Olay, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Erziki Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cesur Yaşar isimli vatandaşın suya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Zap Suyu'na düşen kişi yaşamını yitirdi - Resim: 3

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağında arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cesur Yaşar'a ulaşılarak sudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Zap Suyu'na düşen kişi yaşamını yitirdi - Resim: 4

Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Zap Suyu'na düşen kişi yaşamını yitirdi - Resim: 5

Hayatını kaybeden Yaşar'ın cenazesinin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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Zap Suyu'na düşen kişi yaşamını yitirdi - Resim: 6

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Zap Suyu'na düşen kişi yaşamını yitirdi - Resim: 7
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Kaynak: İHA
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