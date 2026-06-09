Hakkari'de Zap Suyu'na düşen bir kişi, ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Zap Suyu'na düşen kişi yaşamını yitirdi
Hakkari-Van kara yolundaki Zap Suyu'na düşen Cesur Yaşar, ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Erziki Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cesur Yaşar isimli vatandaşın suya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağında arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cesur Yaşar'a ulaşılarak sudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Yaşar'ın cenazesinin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.