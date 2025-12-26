Hakkari-Van karayolu üzerinde meydana gelen kazada Seyir Kafe otoparkından çıkan sürücü Suden Ezgi Değirmenci, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya getirdi.

Ekiplerce ambulansa taşınan Suden Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, görevlilerden bilgi aldı.

Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Suden Ezgi Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.