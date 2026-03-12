Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı

Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı

Nicolo Zaniolo, sezon başında Galatasaray’dan kiralandığı Udinese’deki deneyimlerini ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 1

Sezon başında Süper Lig devi Galatasaray'dan İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

1 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 2

GATTUSO'YA ÇAĞRI

"İtalya forması bir hayal. Bunun için her şeyi yapıyorum. Eğer teknik direktör Gattuso beni çağırırsa çok mutlu olurum; çağırmazsa da kazanmak için çalışmaya devam edeceğim."

2 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 3

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Kariyerimde çok fazla ciddi sakatlık yaşadım. Dizlerimde iki operasyon, sağ ve sol çapraz bağlar, sol ayak metatarz kemiğinin kırılması… Zor bir dönemdi."

3 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 4

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

"Udinese'ye tam bir minnettarlık duyuyorum. Haziran ayında kimse beni istemiyordu. Onlar inandı. Thauvin'in yerine birini arıyorlardı. Udine beni harika karşıladı ve burada olmaktan mutluyum."

4 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 5

"GALATASARAY'DA ÇOK İYİYDİM"

"Galatasaray'da çok iyiydim, Fenerbahçe derbisinde çift gol attım ve şampiyonluğu kazandım. Ama şimdi tek düşündüğüm şey burada olmak. Güvenildiğimi hissediyorum, değer verildiğimi ve projenin bir parçası olduğumu görüyorum."

5 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 6

MOURINHO İTİRAFI

"Roma'yla UEFA Konferans Ligi zaferi yaşamak inanılmaz bir duygu. Ama o kupayı ben kazandırmadım, hepimiz kazandık. Trabzonspor ile play-off'tan başlayarak Temmuz'dan beri çalışıyorduk. Mourinho bir usta. Hem saha içinde hem dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Sıcakkanlı ve yaklaşılabilir. Onu hissediyorum."

6 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 7

SEZON PERFORMANSI

İtalyan yıldız, bu sezon Udinese formasıyla 30 maça çıkarken takımına 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

7 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 8

KİRALIK AŞK

Zaniolo, 2023 yılının Şubat ayında transfer olduğu Galatasaray’da, sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da forma giydi.

8 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 9

İTALYA PERFORMANSI

Bu sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen İtalyan yıldız, milli takımıyla da 19 maça çıktı.

9 10
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı - Resim: 10

26 yaşındaki hücumcu, Galatasaray formasıyla ise 16 maça çıktı; bu süreçte takımına 5 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro