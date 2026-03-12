Sezon başında Süper Lig devi Galatasaray'dan İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı
Nicolo Zaniolo, sezon başında Galatasaray’dan kiralandığı Udinese’deki deneyimlerini ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
GATTUSO'YA ÇAĞRI
"İtalya forması bir hayal. Bunun için her şeyi yapıyorum. Eğer teknik direktör Gattuso beni çağırırsa çok mutlu olurum; çağırmazsa da kazanmak için çalışmaya devam edeceğim."
SAKATLIK AÇIKLAMASI
"Kariyerimde çok fazla ciddi sakatlık yaşadım. Dizlerimde iki operasyon, sağ ve sol çapraz bağlar, sol ayak metatarz kemiğinin kırılması… Zor bir dönemdi."
"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"
"Udinese'ye tam bir minnettarlık duyuyorum. Haziran ayında kimse beni istemiyordu. Onlar inandı. Thauvin'in yerine birini arıyorlardı. Udine beni harika karşıladı ve burada olmaktan mutluyum."
"GALATASARAY'DA ÇOK İYİYDİM"
"Galatasaray'da çok iyiydim, Fenerbahçe derbisinde çift gol attım ve şampiyonluğu kazandım. Ama şimdi tek düşündüğüm şey burada olmak. Güvenildiğimi hissediyorum, değer verildiğimi ve projenin bir parçası olduğumu görüyorum."
MOURINHO İTİRAFI
"Roma'yla UEFA Konferans Ligi zaferi yaşamak inanılmaz bir duygu. Ama o kupayı ben kazandırmadım, hepimiz kazandık. Trabzonspor ile play-off'tan başlayarak Temmuz'dan beri çalışıyorduk. Mourinho bir usta. Hem saha içinde hem dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Sıcakkanlı ve yaklaşılabilir. Onu hissediyorum."
SEZON PERFORMANSI
İtalyan yıldız, bu sezon Udinese formasıyla 30 maça çıkarken takımına 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
KİRALIK AŞK
Zaniolo, 2023 yılının Şubat ayında transfer olduğu Galatasaray’da, sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da forma giydi.
İTALYA PERFORMANSI
Bu sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen İtalyan yıldız, milli takımıyla da 19 maça çıktı.
26 yaşındaki hücumcu, Galatasaray formasıyla ise 16 maça çıktı; bu süreçte takımına 5 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.