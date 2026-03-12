Zaniolo'dan çarpıcı açıklamalar: Fenerbahçe ve Mourinho itirafı

MOURINHO İTİRAFI

"Roma'yla UEFA Konferans Ligi zaferi yaşamak inanılmaz bir duygu. Ama o kupayı ben kazandırmadım, hepimiz kazandık. Trabzonspor ile play-off'tan başlayarak Temmuz'dan beri çalışıyorduk. Mourinho bir usta. Hem saha içinde hem dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Sıcakkanlı ve yaklaşılabilir. Onu hissediyorum."