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İtalya Serie A ekibi Udinese'nin Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından maaş krizi patlak verdi.

UDINESE BONSERVİSİNİ ALDI AMA ZANIOLO İLE ANLAŞAMADI

5 milyon Euro'ya ek olarak sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı karşılığında Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan satın alan Udinese, 26 yaşındaki oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamadı.

600-700 BİN EURO FARK VAR

Zaniolo Udinese'de devam etmesi halinde geçtiğimiz sezon kazandığı maaşın çok daha üzerinde bir rakam talep ediyor.

Tutto Sport'un haberine göre; Zaniolo'nun talebiyle Udinese'nin önerdiği maaş arasında 600-700 bin Euro civarında bir rakamsal farklılık bulunuyor.

MAAŞ KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Tarafların kısa süre içerisinde yeniden bir araya gelerek maaş krizini çözmek için pazarlık masasına oturacağı belirtilirken Zaniolo'nun transfer seçeneklerini de açık tuttuğu aktarıldı.

BİRÇOK SERIE A EKİBİ YAKIN TAKİPTE

Serie A'dan önemli kulüplerin Zaniolo'nun durumunu yakından takip ettiği ve Udinese ile yaşadığı anlaşmazlığın devam etmesi halinde transfer teklifinde bulunabileceği aktarıldı.

Bu kulüpler arasında Şampiyonlar Ligi bileti alan Como'nun yanı sıra Juventus ve Milan gibi devler de yer alıyor.

GALATASARAY HİÇ HESAPTA YOKKEN EK GELİR ELDE EDEBİLİR

Muhtemel bir transfer senaryosunda Udinese'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği de iddia edildi.

Bu durumda Galatasaray da karlı çıkabilir. Bir transfer döneminde Zaniolo'dan 5 milyon Euro'ya ek olarak 7.5 milyon Euro daha gelir elde etme ihtimali sarı kırmızılı kulüp için de beklenmedik pozitif bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Zaniolo'nun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.