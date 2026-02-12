İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) esnafı, yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların temel gıdaya daha kolay ulaşabilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Süt, süt ürünleri, yağ, pirinç, kuru fasulye ve hurma gibi temel ürünlerin fiyatlarını sabitlediklerini duyurdular.

İGTOT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, Avrupa’nın en büyük gıda çarşılarından biri olduklarını, yaklaşık 2 bin 300 araçlık otopark kapasitesiyle hizmet verdiklerini ve çarşıda gıdanın her çeşidine erişim sağlandığını belirtti.

Yaklaşan Ramazan dolayısıyla esnafla yaptıkları toplantıda fiyat sabitleme kararı aldıklarını vurgulayan Karlı, “Tüm gıda çeşitlerinin fiyatlarını her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan da sabitledik. Allah nasip ederse gelen bütün esnafa, mahalle halkımıza ve İstanbullulara hizmet etmeye hazırız” dedi. Karlı, vatandaşlara bu Ramazan’da da kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunacaklarını ifade ederek, çarşıya gelen esnafın kaliteli ürünlere kolay ulaştığını ve fiyatların avantajlı olduğunu anlattı.

KENDİ KENDİLERİNİ DENETLEYECEKLER

Çarşının 4 yıldır faaliyette olduğunu belirten Karlı, “Fiyatları sabitlerken ilk etapta geniş yönetim kurulu toplantısı yaptık ve esnafımızı da buna dâhil ettik. Tüm esnafımızı bilgilendirdik. Biz kendi kendimizi denetleyeceğiz. Bugün sabitledik. Yarın bir başkası farklı fiyatla satma şansına sahip olmayacak. Bu konuda kararlıyız. Bizim amacımız ramazan ayında bir hayır yapmak, kendi kar marjımızdan fedakârlık yapacağız” ifadelerini kullandı.

Karlı, fabrikalarla irtibat kurduklarını ve onlardan fiyat artışı beklemediklerini, herhangi bir zam durumunda stoklarıyla durumu karşılayabileceklerini kaydetti.

'ET ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TERCİH EDİLECEK'

Süt ve süt ürünleri toptancısı Onur Sefa Çakıloğlu, Ramazan’a özel fiyatları sabitlediklerini belirterek, süt ürünleri, et ürünleri, kahvaltılık ve zeytin gibi şarküteri ürünlerinde sabit fiyat uygulayacaklarını söyledi.

Vatandaşların sahurda tükettiği ürünlere değinen Çakıloğlu, “Vatandaşlarımız daha çok beyaz peynir, taze kaşar, dilimli kaşar, bunun yanında et ürünlerinde kavurma, sucuk, pastırma gibi ürünler tüketiyor. Havalıların soğuk olması sebebiyle et ürünleri bu ramazanda daha fazla tercih edilecek diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Çakıloğlu, 4-5 hafta önce Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) açıkladığı rakamlara işaret ederek, ham madde fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükselttiğini ancak ellerindeki stok ve verdikleri söz gereği zam yapmayacaklarını vurguladı. İGTOT Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve kuruyemiş toptancısı Cengiz Karadağ ise hurma fiyatlarını sabitlediklerini belirterek, “Hurma fiyatları 100 liradan başlıyor, 600-700 liraya kadar hurma var. 1200 lira gibi söylenilen yüksek fiyatlar yok toptancılarda. Biz en üst segment olarak 600-700 liraya hurma satıyoruz” diye konuştu.

YAĞ FİYATLARI DA SABİTLENDİ

Kuru gıda toptancısı Adem Lenger, kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur gibi temel ürünlerin fiyatlarını sabit tuttuklarını ifade ederek, “Kuru fasulyeyi 60 liraya sabitledik. Bu belki biraz daha çıkabilirdi ama elimizdeki ürün kadarıyla fiyatları sabit tutmaya çalıştık. Bulgurumuz 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira şu an fiyat sabit. 18 litrelik ayçiçek yağını 1600 liraya sabitledik” değerlendirmesinde bulundu.