Zambiya medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Elijah Muchima, kolera salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Muchima, son 24 saatte 20 yeni kolera vakasının doğrulandığını açıkladı.

Vakalardan 11’inin Lusaka’da, 4’ünün Tanzanya sınırındaki Nakonde kasabasında, 3’ünün Güney Eyaleti’ndeki Choma’da ve 2’sinin Tanganyika Gölü kıyısındaki Mpulungu’da kaydedildiğini belirten Muchima, “Lusaka, kolera vakalarının en fazla görüldüğü şehir olmaya devam ediyor.

Mpulungu ise ikinci bir vaka dalgası yaşamaya devam ediyor.” dedi.Yeni vakalar nedeniyle herhangi bir can kaybı olmadığını ifade eden Muchima, aktif kolera vakalarının tespit edildiği ilçe sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

Şiddetli yağışların bazı bölgelerde sele neden olduğunu ve bu durumun su kaynaklı hastalıkların yayılma riskini artırdığını vurgulayan Muchima, vatandaşları hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaya ve hastalık belirtileri gösterenlerin gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet etti.