Zambağın yıllarca çiçek açmasının sırrı ortaya çıktı: Çoğu kişi bu hatayı fark etmeden yapıyor

Büyüme döneminde ayda bir kez dengeli bir sıvı gübre kullanılması, zambakların daha iri ve sağlıklı çiçekler oluşturmasına yardımcı olur. Solan çiçeklerin düzenli olarak temizlenmesi ise bitkinin enerjisini yeni tomurcuklara yönlendirmesini sağlar.