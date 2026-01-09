Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
Zamansız Kapsül Dolap: Yıllar Geçse de Modası Geçmeyen Parçalar

Trendler değişiyor, vitrinler yenileniyor ama bazı parçalar var ki her dönem kurtarıcı. Moda uzmanlarına göre zamansız bir kapsül dolap oluşturmanın sırrı, “çok parça” değil, doğru parça seçmekten geçiyor. İşte yıllardır modası geçmeyen, her kombine uyum sağlayan o parçalar:

BEYAZ GÖMLEK


Ne kadar klişe gibi dursa da, iyi kesimli bir beyaz gömlek zamansızlığın temel taşı. Jean’le de olur, kumaş pantolonla da. Günlükten ofise, akşam yemeğine kadar her yere uyum sağlar.

DÜZ KESİM JEAN


Dar, bol, mom… Hepsi gelir geçer ama düz kesim, orta bel bir jean her zaman dolapta kalır. Moda uzmanları bu parçayı “zamansız yatırım” olarak tanımlıyor.

SİYAH BLAZER CEKET


Bir kombini saniyeler içinde toparlayan parça. Tişörtle giyildiğinde cool, elbiseyle giyildiğinde şık durur. Mevsim fark etmeden kurtarıcıdır.

NÖTR RENK TİŞÖRTLER (BEYAZ, SİYAH, GRİ)


Desenler eskir ama sade tişörtler eskimez. İyi kumaşlı, vücuda oturan ama sıkmayan basic tişörtler kapsül dolabın omurgasıdır.

SİYAH ELBİSE

Kısa, sade ve abartısız bir siyah elbise; yıllardır değişmeyen bir kural. Ayakkabı ve aksesuarla bambaşka görünümler yaratılabilir.

RAHAT AMA ŞIK DÜZ AYAKABI

Loafer, babet ya da sade bir sneaker… Aşırı trend olmayan, sade bir model her yıl giyilir. Uzmanlara göre “ayağı yormayan şıklık” zamansızlığın anahtarı.

ORTA BOY SADE BİR ÇANTA

Logo karmaşası olmayan, düz renk bir çanta her kombine uyar. Ne çok büyük ne çok küçük olan modeller, yıllarca dolapta kalır.

BEJ VEYA CAMEL TRENÇKOT

Her sonbahar ve ilkbaharda yeniden hatırlanan ama hiç eskimeyen parça. Jean’le de elbiseyle de uyum sağlar.

KUMAŞ SİYAH PANTOLON

Ofiste de, gündelik hayatta da kullanılan düz kesim siyah pantolon; modası geçmeyen kurtarıcılardan biri.

MİNİMAL AKSESUARLAR

Altın ya da gümüş tonlarında sade takılar, büyük trend dalgalarına kapılmadan her kombine eşlik eder.

