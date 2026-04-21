Yapımcılığını ve yönetmenliğini Gözde Sunal’ın üstlendiği belgesel, Bitlis Valiliği himayesinde hazırlandı. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Sunal, akademik birikimini sinema ile buluşturarak geleneksel zanaatların izini sürüyor.

KAYBOLAN ZANAATLARA ODAKLANIYOR

Belgesel, yok olma riski taşıyan baston ustalığı, taş işçiliği, yöresel ayakkabı üretimi ve ahşap sanatı gibi alanlarda üretim yapan ustaların hikâyelerini kayıt altına alıyor. Usta-çırak ilişkisi üzerinden aktarılan bu anlatılar, yalnızca meslekleri değil, kuşaklar arası kültürel sürekliliği de gözler önüne seriyor.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın yeğeni olan Gözde Sunal’ın imzasını taşıyan yapım, Anadolu’nun çok katmanlı kültürel mirasına dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI FESTİVALLER HEDEFLENİYOR

Gündelik emeğin görünmeyen yönlerini merkeze alan film, toplumsal hafızanın sadece büyük olaylarla değil, üretim süreçleriyle de şekillendiğini ortaya koyuyor. Bu yönüyle “Zamanın Ustaları”, kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir bellek çalışması olarak değerlendiriliyor. Belgeselin, uluslararası film festivallerinde Türkiye’yi temsil etmesi planlanıyor.

GÖSTERİM 24 NİSAN’DA AKM’DE

Belgeselin özel gösterimi, 24 Nisan 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gösterimin ardından yönetmen Gözde Sunal ve belgesel ekibiyle söyleşi programı düzenlenecek.