“Zamanın Ötesinde” İffet Saraçoğulları’ndan zamana dokunan soyut bir deneyim

Sergi, zamanı ölçülen bir kavram olarak değil; katmanlar, dokular ve ışık aracılığıyla hissedilen bir deneyim olarak ele alan yaklaşımıyla öne çıktı. Saraçoğulları’nın epoksi, pigment ve doğal malzemeleri bir araya getirdiği çalışmaları, izleyiciyi belirli bir anlatıya yönlendirmekten çok, kişisel bir iç okuma alanı açmayı amaçladı.