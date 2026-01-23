Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Tufts Üniversitesi Jean Mayer İnsan Beslenmesi Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve sonuçları dünya genelinde yankı uyandıran bilimsel çalışma, tam tahıllı gıdaların ileri yaştaki bireyler üzerindeki mucizevi etkilerini gözler önüne serdi.

Yaklaşık 18 yıl boyunca 3.100’den fazla katılımcının verilerini analiz eden araştırmacılar, her gün en az üç porsiyon tam tahıl tüketen bireylerin, rafine tahıl tüketenlere oranla çok daha sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirdiğini saptadı.

Uzmanlar, tam tahıllı besinlerin özellikle kalp sağlığı ve kan şekeri dengesi üzerindeki koruyucu etkisinin hayat kurtarıcı boyutta olduğunu vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Araştırma sonuçları, tam tahıl tüketiminin vücut ölçümleri üzerindeki doğrudan etkisini çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Bulgulara göre; düzenli tam tahıl tüketen kişilerin bel çevresindeki genişleme, az tüketenlere oranla çok daha yavaş seyretti. Ayrıca bu bireylerin kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinin daha stabil kaldığı, kötü kolesterol (LDL) değerlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Çalışmanın başyazarlarından olan beslenme epidemiyoloğu Dr. Nicola McKeown, elde edilen verilerin önemini şu sözlerle ifade etti:

"Verilerimiz, rafine tahıllardan tam tahıllara geçiş yapmanın sadece kilo kontrolü sağlamadığını, aynı zamanda yaşlandıkça ortaya çıkan kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riskine karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturduğunu gösterdi."

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Qi Sun ise tam tahılların lif içeriğine dikkat çekerek; bu besinlerin sindirimi yavaşlattığını, böylece insülin direncini kırarak metabolizmayı genç tuttuğunu belirtti.

NEDEN TAM TAHIL?

Uzmanlar; yulaf, tam buğday, çavdar ve kahverengi pirinç gibi işlenmemiş tahılların, rafine beyaz unun aksine B vitaminleri, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu hatırlattı. Bu bileşenlerin, damar sertliğini önlediği ve vücuttaki kronik enflamasyonu azalttığı kaydedildi.