Anasayfa Dünya Zamanda yolculuk yapıldı mı? Demire kaynamış insanlar daha neler neler…

Zamanda yolculuk yapıldı mı? Demire kaynamış insanlar daha neler neler…

ABD Donanması'nın 1943 yılında yürüttüğü gizli deneyde bir savaş gemisinin tamamen görünmez hale geldiği ve mürettebatın moleküler yapısının bozulduğu iddia edildi.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
Bilim dünyası, "Philadelphia Deneyi" olarak bilinen bu olayın ardındaki elektromanyetik teorileri ve kuantum belirsizliklerini yeniden tartışmaya açtı.

1943 yılının Ekim ayında Philadelphia Deniz Tersanesi’nde gerçekleştirildiği öne sürülen deney, askeri tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

İddialara göre, USS Eldridge isimli korvet tipi savaş gemisi, güçlü jeneratörler kullanılarak oluşturulan yoğun bir elektromanyetik alanın içine hapsedildi.

Deneyin temel amacı, gemiyi düşman radarları için görünmez kılmaktı; ancak tanık ifadeleri geminin sadece radarlardan değil, fiziksel olarak da Philadelphia limanından silindiğini ve saniyeler içinde Virginia’daki Norfolk limanında belirdiğini öne sürdü.

BİLİMSEL TEMELLER VE BİRLEŞİK ALAN TEORİSİ

Deneyin teorik altyapısının, ünlü fizikçi Albert Einstein’ın üzerinde çalıştığı ancak tamamlayamadığı "Birleşik Alan Teorisi" (Unified Field Theory) olduğu varsayıldı.

Bu teori, yerçekimi ile elektromanyetizmayı tek bir matematiksel denklemde birleştirmeyi hedefliyordu.

Cambridge Üniversitesi’nden teorik fizikçi Prof. Dr. Stephen Hawking, hayattayken yaptığı değerlendirmelerde, uzay-zaman sürekliliğinin bükülmesine dair teorik imkanların varlığına değinmişti.

Ancak Hawking, makro ölçekteki bir nesnenin (bir gemi gibi) bu denli yüksek bir enerjiyle transfer edilmesinin, kuantum mekaniği açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını belirtmişti.

Harvard Üniversitesi’nden fizik profesörü Lisa Randall, boyutlar arası geçişler ve ekstra boyutlar üzerine yaptığı çalışmalarda şu noktaya dikkat çekti:

"Eğer çok yüksek yoğunlukta bir enerji alanı oluşturulursa, bu teorik olarak uzay-zaman dokusunda yerel bir sapmaya yol açabilir.

Fakat bu durumun kontrolsüzce bir 'ışınlanma' vakasına dönüşmesi, mevcut fizik yasalarımızın ötesinde bir enerji istikrarı gerektirir."

MÜRETTEBATIN TRAJİK SONU VE YAN ETKİLER

Deney sonrası mürettebatın yaşadığı iddia edilen fiziksel deformasyonlar oluşturdu.

Gemi geri döndüğünde, bazı denizcilerin geminin metal gövdesiyle "kaynaşmış" halde bulunduğu, bazılarının ise kalıcı akıl hastalıkları yaşadığı iddia edildi.

Bilim tarihçisi ve yazar William Moore, yaptığı araştırmalarda projenin aslında gemiyi mayınlara karşı korumak için tasarlanan bir "manyetik giderme" (degaussing) işlemi olduğunu savundu.

Ancak Moore, projenin beklenmedik optik illüzyonlara ve personelde nörolojik hasarlara yol açmış olabileceğini ifade etti.

KOMPLO MU YOKSA ASKERİ SIR MI?

ABD Donanması, yıllar boyunca böyle bir deneyin yapıldığını resmi olarak reddetti. Eldridge gemisinin seyir defterleri incelendiğinde, geminin o tarihlerde Philadelphia’da bile olmadığı savunuldu. Buna rağmen, dosya üzerindeki gizem perdesi aralanmadı.

Uzmanlar, projenin aslında çok gizli bir radar yanıltma teknolojisi olduğunu ve sızan bilgilerin kasten çarpıtılarak bir dezenformasyon kampanyasına dönüştürüldüğünü dile getirdi.

