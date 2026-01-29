Zamanda yolculuk yapıldı mı? Demire kaynamış insanlar daha neler neler…

Bilim dünyası, "Philadelphia Deneyi" olarak bilinen bu olayın ardındaki elektromanyetik teorileri ve kuantum belirsizliklerini yeniden tartışmaya açtı.

1943 yılının Ekim ayında Philadelphia Deniz Tersanesi’nde gerçekleştirildiği öne sürülen deney, askeri tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

İddialara göre, USS Eldridge isimli korvet tipi savaş gemisi, güçlü jeneratörler kullanılarak oluşturulan yoğun bir elektromanyetik alanın içine hapsedildi.

Deneyin temel amacı, gemiyi düşman radarları için görünmez kılmaktı; ancak tanık ifadeleri geminin sadece radarlardan değil, fiziksel olarak da Philadelphia limanından silindiğini ve saniyeler içinde Virginia’daki Norfolk limanında belirdiğini öne sürdü.