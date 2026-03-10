Zamanda yolculuk gerçek mi oluyor?

Zaman yolculuğu gerçekten mümkün mü? Bilim insanları geleceğe gitmenin kanıtlanmış olduğunu, geçmişe yolculuğun ise hâlâ teorilerle sınırlı kaldığını söylüyor. “Zaman yolculuğu ne kadar gerçek?”, “Solucan deliğiyle zamanda yolculuk olur mu?”, “Bilim zaman yolculuğunu kanıtladı mı?” gibi en çok aranan soruların merkezinde, bu gizemli konu her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor. Evrenin sırları çözülmeye devam ederken, zamanın akışını değiştirme ihtimali artık bilim kurgu olmaktan çıkıp araştırmaların odağına yerleşiyor...